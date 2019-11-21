В новой Москве загорелось жилое здание

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Жилое двухэтажное здание горит в новой Москве на площади 150 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС столицы.
"В 13.55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 44-й километр, поселение Мосрентген", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здание деревянное. Горят перекрытия и кровля на площади 150 квадратных метров. Люди покинули дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений.