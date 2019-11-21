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РИА Новости

В новой Москве загорелось жилое здание

16:09 21.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Жилое двухэтажное здание горит в новой Москве на площади 150 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС столицы.
"В 13.55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 44-й километр, поселение Мосрентген", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здание деревянное. Горят перекрытия и кровля на площади 150 квадратных метров. Люди покинули дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
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