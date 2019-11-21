Российские спасатели потушили сильный пожар в горах в Абхазии

СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Российские спасатели потушили сильный пожар в горах Абхазии, за эти дни было совершено 266 сбросов воды с вертолета Ми-8 и самолета-амфибии Бе-200, сообщил РИА Новости замминистра до чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.
Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой местности в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. С 16 ноября местным спасателям помогает вертолет Ми-8 МЧС России. На следующий день в Абхазию вылетел самолет-амфибия Бе-200. Сильная задымленность мешала спасателям в тушении огня.
"Пожар потушен. Сегодня было совершено 11 вылетов на вертолете. Всего с 16 ноября было совершено 266 сливов - на вертолёте и самолете. Сегодня нам немного помог дождь", - заявил Делибалтян.