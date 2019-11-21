Российские спасатели потушили сильный пожар в горах в Абхазии

Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой местности в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. С 16 ноября местным спасателям помогает вертолет Ми-8 МЧС России. На следующий день в Абхазию вылетел самолет-амфибия Бе-200. Сильная задымленность мешала спасателям в тушении огня.