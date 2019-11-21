Жителя Воронежа задержали спустя 16 лет после убийства знакомого

"Установив его местонахождение, полицейские доставили мужчину к следователю СК для проведения необходимых следственных мероприятий. Разыскиваемый на протяжении нескольких лет проживал в городе Красногорске по поддельному паспорту. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.