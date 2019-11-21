Жителя Воронежа задержали спустя 16 лет после убийства знакомого

"По данным следствия, 6 апреля 2003 года, около 5 часов на улице Антонова-Овсеенко города Воронежа, 26-летний местный житель совершил два выстрела из обреза ружья в 24-летнего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Коминтерновского района было возбуждено дело об убийстве. Стрелявший скрылся с места происшествия и покинул город. Установить его местонахождение по горячим следам не удалось, мужчину объявили в федеральный розыск.
Как отмечает следствие, в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была получена информация, что разыскиваемый проживает в Московской области.
"Установив его местонахождение, полицейские доставили мужчину к следователю СК для проведения необходимых следственных мероприятий. Разыскиваемый на протяжении нескольких лет проживал в городе Красногорске по поддельному паспорту. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Свою вину в убийстве мужчина признал.
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