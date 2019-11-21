Россия отметила сохранение вопроса нелегитимности властей Боливии

"Высказанные оценки сохраняют безусловную актуальность. Мы неоднократно их переподтверждали, что я и сейчас делаю. К сожалению, внешнеполитическая обстановка в стране продолжает оставаться напряженной, сохраняется дестабилизирующий потенциал на фоне нерешенной проблемы легитимности нового руководства, пришедшего к власти в результате действий с существенными элементами государственного переворота. Причем сейчас речь идет уже не только о столкновении сторонников и противников (экс-президента Эво) Моралеса, но и возможности конфронтации по этническому, социальному признаку и так далее", - заявила Захарова на брифинге в четверг.