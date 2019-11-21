Россия отметила сохранение вопроса нелегитимности властей Боливии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия отмечает сохранение вопроса нелегитимности нынешних властей Боливии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что позиция РФ в отношении последних событий в Боливии была четко изложена и президентом России, и руководством МИД.
"Высказанные оценки сохраняют безусловную актуальность. Мы неоднократно их переподтверждали, что я и сейчас делаю. К сожалению, внешнеполитическая обстановка в стране продолжает оставаться напряженной, сохраняется дестабилизирующий потенциал на фоне нерешенной проблемы легитимности нового руководства, пришедшего к власти в результате действий с существенными элементами государственного переворота. Причем сейчас речь идет уже не только о столкновении сторонников и противников (экс-президента Эво) Моралеса, но и возможности конфронтации по этническому, социальному признаку и так далее", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки. По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.