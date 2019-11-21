Суд отложил слушание по делу экс-жены Цеповяза из-за ее состояния

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя – РИА Новости. Железнодорожный суд Железнодорожный суд Ростова-на-Дону отложил на 25 ноября слушание по делу бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата, обвиняемых в вымогательстве, из-за ее состояния здоровья, сообщил журналистам ее адвокат Мурад Мусаев.

Ранее он рассказал агентству, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина несколько дней находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких. В связи с тем, что она не могла присутствовать в суде Ростова-на-Дону, слушания как минимум дважды откладывались. Очередное заседание было назначено на 21 ноября.

"Заседание отложено на 25 ноября, 14.00", - сказал Мусаев. Он уточнил, что в настоящее время Стришняя переведена в клинику с психиатрическим уклоном на долечивание. "Мы очень хотели, чтобы она была в суде сегодня, но врачи попросили нас подождать еще немного", - сказал адвокат.

По его информации, Стришняя чувствует себя лучше, чем когда только вышла из комы, но все еще находится "в тяжелом психологическом состоянии и физическое состояние оставляет желать лучшего". "Мы надеемся, что уже на следующей неделе она сможет принять участие в заседании", - добавил он.

Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.