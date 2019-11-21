Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-21T15:51+0300
https://ria.ru/20191121/1561420286.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156117/94/1561179451_0:404:2905:2038_1036x0_80_0_0_018917a635be247e352139c87cc8d61b.jpg
РИА Новости

Патриарх Иерусалимский поблагодарил Путина за помощь на Святой земле

15:51 21.11.2019
316
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Иерусалимская православная церковь благодарит президента России Владимира Путина за помощь в реставрации храма Рождества Христова в Вифлееме и патриарха Московского вся Руси Кирилла за сохранение христианского присутствия на Святой земле, заявил патриарх Иерусалимский Феофил III в четверг после вручения ему премии Фонда единства православных народов (ФЕПН) в храме Христа Спасителя.
"Мы выражаем нашу признательность вам, ваше святейшество, за поддержку, которую вы всегда оказываете в деле сохранения христианского присутствия на Святой земле и Ближнем Востоке. И мы также выражаем благодарность его превосходительству президенту России Владимиру Путину за его руководство, преданность Церкви на Святой земле и в особенности за его столь важную и щедрую помощь в реставрации храма Рождества Христова в Вифлееме", - сказал патриарх Иерусалимский Феофил III.
По его словам, храм Рождества Христова находится в центре христианского мира, и каждую неделю они принимают "бесчисленных паломников, прибывающих из всех уголков православного мира". Он также отметил, что Русскую и Иерусалимскую церковь связывают глубокие исторические узы.
Торжественная церемония по традиции проходит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Мероприятие завершает концерт духовной музыки, в котором принимают участие известные российские музыкальные коллективы.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Вчера, 12:56Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются, что патриарх Феофил станет "гарантом единства православия"
Патриарх Феофил является сторонником канонической Украинской православной церкви. Встречаясь с делегацией УПЦ в сентябре 2018 года в Иерусалиме, он признал, что в современном мире "в церковное тело пытаются проникнуть щупальца глобализации, чтобы его разрушить", о чем свидетельствуют "вмешательство политиков в дела церкви и представителей одной церкви в дела другой под влиянием политиков".
Иерусалимская православная церковь – древнейшая в мире христианская церковь. Каноническая территория ИПЦ: Израиль, Иордания, Палестина и автономная часть - Синайская Архиепископия.
Премия Фонда единства православных народов (ФЕПН) имени патриарха Алексия II ежегодно присуждается за утверждение и продвижение христианских ценностей в обществе и деятельность по укреплению единства православных народов. В прошлом году лауреатами премии были предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней и бывший председатель правительства РФ Виктор Зубков. В 2017 году лауреатами премии стали патриарх Коптский Тавадрос II, президент Македонии Георге Иванов и мэр Москвы Сергей Собянин. В 2016 году премии ФЕПН получили президент Сербии Томислав Николич, патриарх Болгарский Неофит и спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин. Сама премия была учреждена в 2001 году.
Сергей Гаврилов
Вчера, 12:25Религия и мировоззрение
Гаврилов: давление американских демократов на патриарха Феофила недопустимо
1520002
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеГеорге ИвановФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Госдума РФСергей СобянинМоскваИерусалимИорданияОбщество
Рекомендуем
Патриарх Иерусалимский Феофил III
В РПЦ надеются, что патриарх Феофил станет "гарантом единства православия"
Сергей Гаврилов
Гаврилов: давление американских демократов на патриарха Феофила недопустимо
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
В РПЦ поддержали предложение о созыве совещания предстоятелей
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Швейцарии У. Маурером
Путин отметил уровень двусторонних отношений России и Швейцарии
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного синода ожидается в декабре
Александр Малькевич
В ОП назвали закон о признании физлиц иноагентами ответом Западу
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров
Российские спасатели потушили сильный пожар в горах в Абхазии
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимскому патриарху вручат премию Фонда единства православных народов
Смартфон
"Яндекс" прокомментировал закон о предустановке российского софта
Кадр из фильма Т-34
Фильм "Т-34" побил двадцатилетний рекорд проката российских картин в Японии
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Политолог рассказал о возможности пересмотра части Минских соглашений
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
РЖД сократили интервал движения "Ласточек" на МЦК до четырех минут
Археологические раскопки
На Кубани нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния