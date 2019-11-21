Патриарх Иерусалимский поблагодарил Путина за помощь на Святой земле

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Иерусалимская православная церковь благодарит президента России Владимира Путина за помощь в реставрации храма Рождества Христова в Вифлееме и патриарха Московского вся Руси Кирилла за сохранение христианского присутствия на Святой земле, заявил патриарх Иерусалимский Феофил III в четверг после вручения ему премии Фонда единства православных народов (ФЕПН) в храме Христа Спасителя.

"Мы выражаем нашу признательность вам, ваше святейшество, за поддержку, которую вы всегда оказываете в деле сохранения христианского присутствия на Святой земле и Ближнем Востоке. И мы также выражаем благодарность его превосходительству президенту России Владимиру Путину за его руководство, преданность Церкви на Святой земле и в особенности за его столь важную и щедрую помощь в реставрации храма Рождества Христова в Вифлееме", - сказал патриарх Иерусалимский Феофил III.

По его словам, храм Рождества Христова находится в центре христианского мира, и каждую неделю они принимают "бесчисленных паломников, прибывающих из всех уголков православного мира". Он также отметил, что Русскую и Иерусалимскую церковь связывают глубокие исторические узы.

Торжественная церемония по традиции проходит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Мероприятие завершает концерт духовной музыки, в котором принимают участие известные российские музыкальные коллективы.

Патриарх Феофил является сторонником канонической Украинской православной церкви. Встречаясь с делегацией УПЦ в сентябре 2018 года в Иерусалиме, он признал, что в современном мире "в церковное тело пытаются проникнуть щупальца глобализации, чтобы его разрушить", о чем свидетельствуют "вмешательство политиков в дела церкви и представителей одной церкви в дела другой под влиянием политиков".

Иерусалимская православная церковь – древнейшая в мире христианская церковь. Каноническая территория ИПЦ: Израиль, Иордания, Палестина и автономная часть - Синайская Архиепископия.