РЖД сократили интервал движения "Ласточек" на МЦК до четырех минут

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Российские железные дороги" сократили интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК), теперь в часы "пик" электропоезда ходят каждые 4 минуты, сообщает компания.
В конце июня сообщалось, что интервалы движения "Ласточек" в часы-пик составляют 5 минут, в остальное время - 10 минут.
"С 21 ноября холдинг "РЖД" сократил интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК). В часы "пик" электропоезда ходят каждые 4 минуты, в другое время – 8 минут. Количество рейсов "Ласточек" в будние дни увеличилось на 36% – с 354 до 484 в сутки, а в выходные дни выросло на 40% – с 300 до 422", - говорится в сообщении.
Для перехода на новый режим работы РЖД провели работы по модернизации инфраструктуры МЦК и увеличили количество курсирующих на кольце "Ласточек". Парк электропоездов "Ласточка" увеличен с 42 до 51 состава. На станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения.