РЖД сократили интервал движения "Ласточек" на МЦК до четырех минут

"С 21 ноября холдинг "РЖД" сократил интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК). В часы "пик" электропоезда ходят каждые 4 минуты, в другое время – 8 минут. Количество рейсов "Ласточек" в будние дни увеличилось на 36% – с 354 до 484 в сутки, а в выходные дни выросло на 40% – с 300 до 422", - говорится в сообщении.