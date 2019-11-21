В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Показатели атмосферного давления в Москве приблизились к рекордно высоким значениям и начали снижаться, сообщает интернет-портал "Метеоновости".
"Пик атмосферного давления в Москве пройден. Сегодня до 13.00 атмосферное давление в Москве и области повышалось. На станции ВДНХ давление воздуха достигло 772,3 миллиметра ртутного столба. До рекордных значений 1993 года не хватило 4 миллиметров. Последний раз столь высокое давление было в Москве 30 ноября 2002 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 и 23 ноября атмосферное давление немного понизится, но останется значительно выше нормы, около 770 миллиметров.