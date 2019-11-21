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РИА Новости

Путин отметил уровень двусторонних отношений России и Швейцарии

15:46 21.11.2019 (обновлено: 15:56 21.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Швейцарии У. Маурером
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Швейцарии У. Маурером
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим швейцарским коллегой Ули Маурером отметил давние и глубокие отношения между странами и рост товарооборота.
"Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас. Я помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, рад вас видеть в Москве. Между нашими странами давние, глубокие отношения", - сказал он в четверг в ходе встречи в Кремле со своим швейцарским коллегой Ули Маурером.
По словам российского лидера, между странами растет товарооборот, поддерживаются отношения по линии правительства.
"По-прежнему существует большой потенциал для углубления и расширения (отношений - ред.), есть все возможности в экономической области или в любой другой", - отметил в свою очередь Маурер.
Прохожий возле нового здания посольства Швейцарии в переулке Огородная слобода в Москве
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Межгосударственные отношения России и Швейцарии
2012001
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Ули МаурерВладимир ПутинШвейцарияРоссияПолитика
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