Путин отметил уровень двусторонних отношений России и Швейцарии

"Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас. Я помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, рад вас видеть в Москве. Между нашими странами давние, глубокие отношения", - сказал он в четверг в ходе встречи в Кремле со своим швейцарским коллегой Ули Маурером.