Путин отметил уровень двусторонних отношений России и Швейцарии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим швейцарским коллегой Ули Маурером отметил давние и глубокие отношения между странами и рост товарооборота.
"Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас. Я помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, рад вас видеть в Москве. Между нашими странами давние, глубокие отношения", - сказал он в четверг в ходе встречи в Кремле со своим швейцарским коллегой Ули Маурером.
По словам российского лидера, между странами растет товарооборот, поддерживаются отношения по линии правительства.
"По-прежнему существует большой потенциал для углубления и расширения (отношений - ред.), есть все возможности в экономической области или в любой другой", - отметил в свою очередь Маурер.
Вчера, 07:22Межгосударственные отношения России и Швейцарии