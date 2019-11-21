Фильм "Т-34" побил двадцатилетний рекорд проката российских картин в Японии

"Мы не вылезали из танка": актер Александр Петров — о фильме "Т-34"

"Мы не вылезали из танка": актер Александр Петров — о фильме "Т-34"

"Фильм "Т-34" уже вышел в прокат в США, Канаде, Германии, Корее, Бельгии, Франции, на Ближнем Востоке и Индии. Также ожидаются релизы в Китае, Тайване, Англии, Италии, Испании, Латинской Америке, Таиланде и ряде других территорий", - добавили в кинокомпании.