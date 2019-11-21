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РИА Новости

Фильм "Т-34" побил двадцатилетний рекорд проката российских картин в Японии

15:43 21.11.2019 (обновлено: 15:44 21.11.2019)
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© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Т-34"
Кадр из фильма Т-34
© Предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Т-34"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова собрал в японском прокате около 600 тысяч долларов и побил рекорды проката за последние 20 с лишним лет среди российских кинолент, сообщается на сайте кинокомпании "Марс Медиа", занимавшейся созданием картины.
"В середине ноября "Т-34" Алексея Сидорова вышел в прокат в Японии. Сборы картины показали лучший результат за последние 20 с лишним лет среди российских лент, прокатывавшихся в стране. Фильм вышел в 67 кинотеатрах (71 экран, включая IMAX) и получил высокие оценки у японских зрителей и критиков. Бокс-офис приближается к 600 тысячам долларов", - говорится в сообщении.
Кадр из фильма Т-34
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Отмечается, что подобным результатом ранее могла похвастаться лишь картина Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".
"Фильм "Т-34" уже вышел в прокат в США, Канаде, Германии, Корее, Бельгии, Франции, на Ближнем Востоке и Индии. Также ожидаются релизы в Китае, Тайване, Англии, Италии, Испании, Латинской Америке, Таиланде и ряде других территорий", - добавили в кинокомпании.
В России "Т-34" вышел на экраны 1 января 2019 года и установил рекорд проката, став вторым в истории страны российским фильмом, преодолевшим планку сборов в два миллиарда рублей. По сюжету фильма, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
14 января, 14:44Культура
Мединский посоветовал смотреть фильм "Т-34" вместе с детьми
7753016
Обсудить 2
КультураМарс Медиа Энтертейнмент (кинокомпания)ЯпонияРоссия
Популярные комментарии
Ой, везде люди одинаковые, я была о японцах лучшего мнения))
21 ноября, 15:45
хелл вайс
0100110
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