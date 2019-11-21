Ростуризм: развитие турнаправлений поможет привлекать иностранцев в Россию

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комплексный подход к созданию мест туристической привлекательности параллельно с введением электронных виз на всей территории России помогут увеличить число иностранных гостей, которые захотят повторно приехать в нашу страну, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Перечисляя проблемы, связанные с туризмом, мы начинаем с визы. Действительно, она является серьезным препятствием, из-за которого в нашу страну едет меньше иностранцев, чем могло бы. Но это не единственное препятствие, - сказала она, выступая на форуме "Россия зовет!" - Нам еще много предстоит сделать в части инфраструктуры, транспортной доступности, повышения качества услуг, маркетинга для того, чтобы правильно распределять потоки туристов".

Догузова отметила, что если иностранец впервые попадает в Россию, он обязательно захочет посетить Москву или Санкт-Петербург. Глава ведомства подчеркнула необходимость добиваться того, чтобы туристы возвращались в нашу страну и приезжали в другие города.

"Мы бы хотели перейти к комплексному подходу при создании кластеров, где с самого начала увязывается транспортная инфраструктура с "туристическими магнитами", оценивается профиль будущих гостей, выстраиваются потоки, и все это грамотно сочетается с комфортной городской средой", - пояснила глава ведомства и уточнила, что такой подход поможет добиться возвратности.

Руководитель Ростуризма объяснила, как важно научиться диверсифицировать туристический продукт в соседних городах.