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РИА Новости

Ростуризм: развитие турнаправлений поможет привлекать иностранцев в Россию

15:52 21.11.2019 (обновлено: 17:02 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВиды города Углич Ярославской области
Виды города Углич Ярославской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комплексный подход к созданию мест туристической привлекательности параллельно с введением электронных виз на всей территории России помогут увеличить число иностранных гостей, которые захотят повторно приехать в нашу страну, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"Перечисляя проблемы, связанные с туризмом, мы начинаем с визы. Действительно, она является серьезным препятствием, из-за которого в нашу страну едет меньше иностранцев, чем могло бы. Но это не единственное препятствие, - сказала она, выступая на форуме "Россия зовет!" - Нам еще много предстоит сделать в части инфраструктуры, транспортной доступности, повышения качества услуг, маркетинга для того, чтобы правильно распределять потоки туристов".
Догузова отметила, что если иностранец впервые попадает в Россию, он обязательно захочет посетить Москву или Санкт-Петербург. Глава ведомства подчеркнула необходимость добиваться того, чтобы туристы возвращались в нашу страну и приезжали в другие города.
"Мы бы хотели перейти к комплексному подходу при создании кластеров, где с самого начала увязывается транспортная инфраструктура с "туристическими магнитами", оценивается профиль будущих гостей, выстраиваются потоки, и все это грамотно сочетается с комфортной городской средой", - пояснила глава ведомства и уточнила, что такой подход поможет добиться возвратности.
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Руководитель Ростуризма объяснила, как важно научиться диверсифицировать туристический продукт в соседних городах.
"Пока города с уникальной историей и архитектурой, находящиеся рядом, создают абсолютно идентичные туристические предложения,без учета таких факторов, как комфортная городская среда, транспортная доступность, информационные сервисы и так далее. Мы бы хотели все это учитывать при планировании туристических территорий", - сообщила Догузова.
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