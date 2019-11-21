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РИА Новости

Кузбасс намерен поставить рекорд по самому массовому шествию Дедов Морозов

15:41 21.11.2019
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваДед Мороз
Дед Мороз
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Дед Мороз. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 ноя - РИА Новости. Кузбасс намерен поставить рекорд России самым массовым парадом Дедов Морозов, в котором примут участие около тысячи человек, сообщила журналистам начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса.
"Начнем мы праздник 26 декабря с самого массового в России парада Дедов Морозов. Мы уже пригласили специалиста по занесению в Книгу рекордов России этого рекорда. На сегодняшний день рекорд по самому массовому параду Дедов Морозов составляет где-то 800 человек, мы хотим его превысить. И планируем, что у нас тысяча человек пройдет парадом по проспекту Советскому", - рассказала Евса.
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В свою очередь кузбасский Дед Мороз, присутствующий на встрече, добавил, что возглавит праздничное шествие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.
"Я сам лично позвонил моему другу, Деду Морозу из Великого Устюга, и он сказал, что тоже приедет и весь Кузбасс поздравит с тем, что впервые в России тысяча Дедов Морозов выйдет накануне Нового года", - уточнил кузбасский Дед Мороз.
Также, по словам начальника департамента, 26 декабря на площади Советов в Кемерово состоится открытие новогодней елки и катка.
"Двадцать шестого декабря в Кемерово на площади Советов откроется елка, новый совершенно каток, елка будет новая, она приобретена и уже монтируется, каток будет для массового катания, это не будет коробка, каток вокруг елки. Люди будут приходить со своими коньками и кататься", - уточнила Евса.
Евса добавила, что на открытие елки и катка в Кемерово приедет знаменитый фигурист Алексей Ягудин, который даст мастер-классы воспитанникам кузбасских школ фигурного катания.
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