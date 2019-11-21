Кузбасс намерен поставить рекорд по самому массовому шествию Дедов Морозов

"Начнем мы праздник 26 декабря с самого массового в России парада Дедов Морозов. Мы уже пригласили специалиста по занесению в Книгу рекордов России этого рекорда. На сегодняшний день рекорд по самому массовому параду Дедов Морозов составляет где-то 800 человек, мы хотим его превысить. И планируем, что у нас тысяча человек пройдет парадом по проспекту Советскому", - рассказала Евса.