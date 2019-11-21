В Москве инспектор ДПС остановил угонщиков с помощью стрельбы по колесам

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудникам ДПС в Сотрудникам ДПС в Москве пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить угонщиков отечественной легковушки, сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.

По информации ведомства, в среду два отряда ДПС пытались остановить "ВАЗ-21099", водитель которого грубо нарушал ПДД и игнорировал требование остановиться.

Отмечается, что нарушитель своими действиями подвергал опасности других участников движения, поэтому инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, а после три раза выстрелил по колесам преследуемого автомобиля. После чего злоумышленники были остановлены.

"Автомобилем управлял гражданин 1999 г.р., в качестве пассажиров находились двое мужчин 1992 г.р. и 1994 г.р. При задержании молодые люди оказали сотрудникам ДПС сопротивление, в результате чего полицейский получил травмы и обратился за медпомощью", - говорится в сообщении.