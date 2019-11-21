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РИА Новости

В Москве инспектор ДПС остановил угонщиков с помощью стрельбы по колесам

15:40 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудникам ДПС в Москве пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить угонщиков отечественной легковушки, сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.
По информации ведомства, в среду два отряда ДПС пытались остановить "ВАЗ-21099", водитель которого грубо нарушал ПДД и игнорировал требование остановиться.
Отмечается, что нарушитель своими действиями подвергал опасности других участников движения, поэтому инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, а после три раза выстрелил по колесам преследуемого автомобиля. После чего злоумышленники были остановлены.
"Автомобилем управлял гражданин 1999 г.р., в качестве пассажиров находились двое мужчин 1992 г.р. и 1994 г.р. При задержании молодые люди оказали сотрудникам ДПС сопротивление, в результате чего полицейский получил травмы и обратился за медпомощью", - говорится в сообщении.
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