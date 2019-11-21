Во ФСИН оценили эффективность электронных браслетов для заключенных

РЯЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Электронные браслеты помогли выявить более четырех тысяч нарушений, допущенных подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в 2019 году, сообщила начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Выступая на lV Международном пенитенциарном форуме, она отметила, что технические средства системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) применяются к осужденным к ограничению свободы, к фигурантам уголовных дел под домашним арестом, и к находящимся под запретом определенных действий и залогом.
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"В течение девяти месяцев текущего года оборудование СЭМПЛ применялось в отношении почти 10 тысяч осужденных к ограничению свободы (14%) и к 19 тысячам подозреваемых (обвиняемых), к 18 тысячам людей под домашним арестом (94,5%), к одной тысяче человек под запретом определенных действий (38%) и к 11 лицам — под залогом (22%). При помощи электронных средств выявлено более 4 тысяч нарушений, допущенных подучетными лицами", - сказала Коробкова на lV Международном пенитенциарном форуме.
Она добавила, что по данным фактам судами вынесено более полутора тысяч решений о замене наказания и изменении меры пресечения.