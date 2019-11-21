Во ФСИН оценили эффективность электронных браслетов для заключенных

"В течение девяти месяцев текущего года оборудование СЭМПЛ применялось в отношении почти 10 тысяч осужденных к ограничению свободы (14%) и к 19 тысячам подозреваемых (обвиняемых), к 18 тысячам людей под домашним арестом (94,5%), к одной тысяче человек под запретом определенных действий (38%) и к 11 лицам — под залогом (22%). При помощи электронных средств выявлено более 4 тысяч нарушений, допущенных подучетными лицами", - сказала Коробкова на lV Международном пенитенциарном форуме.