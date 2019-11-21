В Свердловскую область доставили троих эвакуированных из Ирака детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Трое эвакуированных из Трое эвакуированных из Ирака российских детей доставлены в Свердловскую область , они чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

Ранее специальным рейсом МЧС из Багдада в Москву эвакуировали четвертую группу из 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.

Местное издание е1.ru сообщало, что трое детей из Свердловской области — девочка с двумя братьями — находились в приюте Багдада. Их родители уехали в Ирак. В итоге мать умерла, а где находится отец, неизвестно.

"Они приехали, все хорошо. Они проходили обследование, как все дети, которые приехали. Они были в медицинском центре в Москве. Давали разрешение на выезд по месту жительства в соответствии с состоянием здоровья. То, что дети к нам приехали, говорит о том, что дети здоровы", — сказал Мороков.

Он уточнил, что сейчас дети находятся у родственника.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской Республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах Российской Федерации.