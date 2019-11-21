Теплотрасса в Пензе, где провалилась машина, эксплуатировалась почти 60 лет

Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Участок теплосетей в Участок теплосетей в Пензе , где в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, прокладывался 57 лет назад и по документам мог эксплуатироваться еще год, сообщило в четверг областное управление СК РФ

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта вблизи у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, примерно за полчаса до трагедии в теплотрассе филиала ПАО "Т Плюс" произошел порыв, и приблизившийся к этому месту автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.

"Трубопровод прокладывался 57 лет назад. Последнее экспертное исследование теплосетей на данном участке проводилось одним из обществ с ограниченной ответственностью, имеющим лицензию, в 2018 году. Согласно заключению специалистов, магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности, ее эксплуатация возможна на разрешенных параметрах сроком до конца октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что в результате приватизации тепломагистрали находятся в частной собственности, с 2016 года ими владеет филиал ПАО "Т Плюс", а обслуживанием и ремонтом теплосетей занимается АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" (входит в структуру "Т Плюс").