Теплотрасса в Пензе, где провалилась машина, эксплуатировалась почти 60 лет

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта вблизи у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, примерно за полчаса до трагедии в теплотрассе филиала ПАО "Т Плюс" произошел порыв, и приблизившийся к этому месту автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.
"Трубопровод прокладывался 57 лет назад. Последнее экспертное исследование теплосетей на данном участке проводилось одним из обществ с ограниченной ответственностью, имеющим лицензию, в 2018 году. Согласно заключению специалистов, магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности, ее эксплуатация возможна на разрешенных параметрах сроком до конца октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что в результате приватизации тепломагистрали находятся в частной собственности, с 2016 года ими владеет филиал ПАО "Т Плюс", а обслуживанием и ремонтом теплосетей занимается АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" (входит в структуру "Т Плюс").
Ранее следствие сообщило, что участок поврежденной трубы изъяли и направят на экспертизу, а в структурах "Т Плюс" в Пензе и других регионах, а также в офисе экспертной организации проводятся обыски и выемка документов.