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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении проекты об электронных трудовых книжках

15:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил МордасовТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.
Правительство России в июле внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.
Проектом поправок в ТК устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Ко второму чтению законопроект был доработан. Теперь в случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить такие сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР.
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Также на работодателей возлагается обязанность уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Устанавливается право работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением ему сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Такое заявление работник вправе подать по 31 декабря 2020 года включительно, а если он не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку.
Лица, не имевшие возможности в указанный срок подать работодателю одно из указанных письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.
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Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель должен будет выдать трудовую книжку на руки, а сам освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.
Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в электронном виде, трудовые книжки оформляться не будут.
Согласно второму законопроекту, с 1 января 2020 года работодателей предлагается обязать предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.
При этом не подлежат представлению в органы ПФР сведения о трудовой деятельности, составляющие в соответствии с законодательством РФ государственную тайну, и документы, содержащие такие сведения.
Законы должны будут вступить в силу с 1 января 2020 года.
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