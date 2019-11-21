Госдума приняла во втором чтении проекты об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.

Правительство России в июле внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.

Проектом поправок в ТК устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Ко второму чтению законопроект был доработан. Теперь в случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить такие сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР.

Также на работодателей возлагается обязанность уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Устанавливается право работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением ему сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Такое заявление работник вправе подать по 31 декабря 2020 года включительно, а если он не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку.

Лица, не имевшие возможности в указанный срок подать работодателю одно из указанных письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель должен будет выдать трудовую книжку на руки, а сам освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в электронном виде, трудовые книжки оформляться не будут.

Согласно второму законопроекту, с 1 января 2020 года работодателей предлагается обязать предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.

При этом не подлежат представлению в органы ПФР сведения о трудовой деятельности, составляющие в соответствии с законодательством РФ государственную тайну, и документы, содержащие такие сведения.