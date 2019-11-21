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РИА Новости

Бизнес-делегация из Сирии посетит Крым

15:08 21.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым. Ялта
Крым. Ялта
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Ялта. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Сирийская бизнес-делегация посетит Крым с деловым визитом, в рамках которого поучаствует в международной конференции "THE MOST к Успеху: Экспортный потенциал Крыма", сообщила РИА Новости директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
"Конференцию "THE MOST к Успеху: Экспортный потенциал Крыма" посетит бизнес-делегация из Сирии, а также представители бизнеса Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Республики Беларусь и других стран", - сказала Серова.
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По ее словам, конференция пройдет 25-26 ноября в Симферополе. На ней планируют рассмотреть перспективные направления развития экспорта, а также провести тренинги и мастер-классы с участием профессионалов международного уровня.
"В рамках конференции пройдет круглый стол "Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений", во время которых представители крымского бизнеса смогут встретиться с компаниями, реально заинтересованными работать с Крымом", - отметила Серова.
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КрымСирияЭкономика
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