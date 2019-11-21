Бизнес-делегация из Сирии посетит Крым

"Конференцию "THE MOST к Успеху: Экспортный потенциал Крыма" посетит бизнес-делегация из Сирии, а также представители бизнеса Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Республики Беларусь и других стран", - сказала Серова.

Крымские власти заключили на ярмарке в Дамаске контракты на $250 млн

Крымские власти заключили на ярмарке в Дамаске контракты на $250 млн

По ее словам, конференция пройдет 25-26 ноября в Симферополе. На ней планируют рассмотреть перспективные направления развития экспорта, а также провести тренинги и мастер-классы с участием профессионалов международного уровня.