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РИА Новости

Путин проведет заседание Совбеза 22 ноября

15:03 21.11.2019 (обновлено: 15:06 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет заседание Совбеза РФ, будут рассмотрены перспективы развития Вооруженных Сил, других войск на период до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин проведет 22 ноября заседание Совета Безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть перспективы развития Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.
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Совет Безопасности РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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