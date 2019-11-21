Путин проведет заседание Совбеза 22 ноября

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет заседание Совбеза РФ, будут рассмотрены перспективы развития Вооруженных Сил, других войск на период до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин проведет 22 ноября заседание Совета Безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть перспективы развития Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.