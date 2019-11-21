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РИА Новости

Замминистра обороны России и замглавы МИД КНДР обсудили пути сотрудничества

14:54 21.11.2019 (обновлено: 15:02 21.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с первым замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи двустороннее сотрудничество и перспективы его развития, говорится в сообщении МО РФ.
"Двадцать первого ноября заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находящейся в Москве с визитом для участия в российско-северокорейском стратегическом диалоге по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.
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Цой Сон ХиМИД КНДРМинистерство обороны РФАлександр ФоминКНДРРоссияПолитика
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