Замминистра обороны России и замглавы МИД КНДР обсудили пути сотрудничества

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с первым замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи двустороннее сотрудничество и перспективы его развития, говорится в сообщении МО РФ.
"Двадцать первого ноября заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находящейся в Москве с визитом для участия в российско-северокорейском стратегическом диалоге по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.