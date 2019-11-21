Замминистра обороны России и замглавы МИД КНДР обсудили пути сотрудничества

"Двадцать первого ноября заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находящейся в Москве с визитом для участия в российско-северокорейском стратегическом диалоге по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - говорится в сообщении.