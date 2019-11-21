СК проводит обыски в структурах "Т Плюс" после ЧП с автомобилем в Пензе

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта вблизи магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, примерно за полчаса до трагедии в теплотрассе филиала ПАО "Т Плюс" произошел прорыв, и приблизившийся к этому месту автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.