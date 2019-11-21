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РИА Новости

СК проводит обыски в структурах "Т Плюс" после ЧП с автомобилем в Пензе

14:54 21.11.2019
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© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе. Архивное фото
ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи проводят обыски в структурах ПАО "Т Плюс" в рамках расследования уголовного дела о ЧП на теплосетях в Пензе, где в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта вблизи магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, примерно за полчаса до трагедии в теплотрассе филиала ПАО "Т Плюс" произошел прорыв, и приблизившийся к этому месту автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
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"В настоящее время следователями изъят участок поврежденной трубы, проводятся обыски и выемки в помещениях собственника теплосети - филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс", предприятия, которое занимается обслуживанием и ремонтом тепломагистрали, и организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности. Изъятая документация исследуется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обслуживанием и ремонтом теплосетей занимается АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" (входит в структуру "Т Плюс").
"По уголовному делу проводится большой объем следственных действий, в том числе в других регионах. Вся изъятая документация и вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование с целью установления точной причины порыва тепломагистрали, повлекшей гибель потерпевших", - отмечается в сообщении.
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
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Следователи в рамках уголовного дела намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) собственника тепломагистрали, работников обслуживающей организации, экспертной компании, а также должностных лиц муниципальной и региональной власти, заявили в СК.
Кроме того, СК просит жителей региона, которые обладают информацией об обстоятельствах ЧП, сообщить об этом следователям.
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Т ПлюсСледственный комитет РФПензаРоссияПроисшествия
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