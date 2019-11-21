СК опроверг одну из версий ЧП в Пензе с провалившимся в кипяток автомобилем

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Версия о том, что автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком из-за повышенной транспортной нагрузки на участок с подземной теплотрассой, не нашла подтверждения, заявили в четверг в областном управлении СК РФ.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу ПАО "Т Плюс".
Ранее правительство региона сообщило, что, по предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта, и из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало ее повреждение и привело к порыву.
"В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Достоверная информация о ходе расследования уголовного дела содержится лишь в официальных комментариях следственного управления", - сообщает СУСК.