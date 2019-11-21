СК опроверг одну из версий ЧП в Пензе с провалившимся в кипяток автомобилем

"В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Достоверная информация о ходе расследования уголовного дела содержится лишь в официальных комментариях следственного управления", - сообщает СУСК.