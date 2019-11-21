СК установил хронологию ЧП с провалившимся в кипяток автомобилем в Пензе

Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи установили хронологию ЧП на теплосетях в Следователи установили хронологию ЧП на теплосетях в Пензе , где в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, сообщило в четверг областное управление СК РФ

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.

"Изучением видеозаписи (с камер видеонаблюдения) установлено, что первые признаки выхода пара из-под асфальтового покрытия зафиксированы 19 ноября в 9.19 мск, на протяжении последующих 15 минут стремительно образовалась яма с горячей водой. В 9.35 мск произошло падение автомашины марки "Лада Ларгус" в образовавшуюся яму", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что потерпевшие скончались в салоне автомобиля от асфиксии при утоплении.

Следователи установили, что прорыв трубы тепломагистрали, находящейся в собственности филиала ПАО "Т Плюс", рядом с домом 37А по улице Аустрина в Пензе произошел около 9.00 мск.

"Порыв повлек за собой полное размывание грунта и обвал асфальтового покрытия, в результате чего двигавшаяся на данном участке местности автомашина марки "Лада Ларгус" провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой", - поясняется в сообщении.