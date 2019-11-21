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Теплоснабжение
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РИА Новости

СК установил хронологию ЧП с провалившимся в кипяток автомобилем в Пензе

14:48 21.11.2019
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© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи установили хронологию ЧП на теплосетях в Пензе, где в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.
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"Изучением видеозаписи (с камер видеонаблюдения) установлено, что первые признаки выхода пара из-под асфальтового покрытия зафиксированы 19 ноября в 9.19 мск, на протяжении последующих 15 минут стремительно образовалась яма с горячей водой. В 9.35 мск произошло падение автомашины марки "Лада Ларгус" в образовавшуюся яму", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что потерпевшие скончались в салоне автомобиля от асфиксии при утоплении.
Следователи установили, что прорыв трубы тепломагистрали, находящейся в собственности филиала ПАО "Т Плюс", рядом с домом 37А по улице Аустрина в Пензе произошел около 9.00 мск.
"Порыв повлек за собой полное размывание грунта и обвал асфальтового покрытия, в результате чего двигавшаяся на данном участке местности автомашина марки "Лада Ларгус" провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой", - поясняется в сообщении.
Ранее в филиале ПАО "Т Плюс" заявили РИА Новости, что диспетчерская служба тепловых сетей во вторник в 9.26 мск получила сигнал на пульт управления о дефекте на теплотрассе диаметром 500 миллиметров на улице Аустрина, тогда как менее чем за час до этого в 8.30 мск ежедневный плановый и профилактический обход теплосетей не показал никаких отклонений от нормы.
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Вчера, 03:40Теплоснабжение
В Пензе вернули теплоснабжение после ЧП с провалившейся в кипяток машиной
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ТеплоснабжениеСледственный комитет РФПензаРоссияПроисшествия
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