Скабеева высмеяла ситуацию с унитазами на украинских кораблях

"Омерзительно". Военный эксперт о претензиях Киева по возвращенным кораблям На Украине заявили, что на трех возвращенных Россией кораблях-нарушителях не хватает части оборудования и вооружения. Киев еще раз доказал, что с ним нельзя иметь дело, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.