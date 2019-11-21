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РИА Новости

Скабеева высмеяла ситуацию с унитазами на украинских кораблях

14:45 21.11.2019 (обновлено: 20:38 21.11.2019)
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с "пропажей" унитазов с украинских кораблях, возвращенных Россией.
На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. Украинские власти пожаловались на состояние полученной техники и заявили, что "россияне угробили ее". В частности, в Киеве пожаловались на пропажу розеток, плафонов и унитазов. В свою очередь, в ФСБ рассказали, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не предъявили при этом никаких претензий. Кроме того, ведомство опубликовало видео с разных ракурсов. На кадрах нет никаких заметных повреждений у кораблей.
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"Те самые. Ставшие уже знаменитыми. Унитазы. На месте", - написала Скабеева в Telegram-канале, комментируя видео.
Журналистка также обратила особое внимание на еще одну деталь, попавшую в кадр.
"Самое крутое на этом видео ФСБ, конечно, не унитазы. А табличка "сделано в СССР", - добавила она.

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"Омерзительно". Военный эксперт о претензиях Киева по возвращенным кораблямНа Украине заявили, что на трех возвращенных Россией кораблях-нарушителях не хватает части оборудования и вооружения. Киев еще раз доказал, что с ним нельзя иметь дело, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Три корабля ВМС Украины в конце ноября прошлого года нарушили российскую границу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей, в итоге их вместе с экипажами задержали.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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СССРОльга СкабееваСитуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныФСБ РФРоссияУкраинаВ мире
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Унитазы - это главное вооружение на украинских кораблях. В боях только их и используют.
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