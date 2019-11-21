Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

Законопроект, разрешающий пяти ведомствам - ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ - уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года. После рассмотрения 12 ноября законопроекта во втором чтении число ведомств, которые предлагается наделить этим правом, было расширено - в список добавили Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).