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РИА Новости

Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

14:42 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев, Адальби Шхагошев, Анатолий Выборный и другие.
Законопроект, разрешающий пяти ведомствам - ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ - уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года. После рассмотрения 12 ноября законопроекта во втором чтении число ведомств, которые предлагается наделить этим правом, было расширено - в список добавили Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Как отмечал глава профильного комитета Василий Пискарев, главная цель законопроекта - решить правовые вопросы таким образом, чтобы использование БПЛА стало максимально безопасным.
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17 ноября, 00:12
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РосгвардияСлужба внешней разведки РФФедеральная служба охраны РФФедеральная служба исполнения наказаний РФГосдума РФЕдиная РоссияМВД РФФСБ РФОбщество
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