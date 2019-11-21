Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев, Адальби Шхагошев, Анатолий Выборный и другие.
Законопроект, разрешающий пяти ведомствам - ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ - уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года. После рассмотрения 12 ноября законопроекта во втором чтении число ведомств, которые предлагается наделить этим правом, было расширено - в список добавили Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Как отмечал глава профильного комитета Василий Пискарев, главная цель законопроекта - решить правовые вопросы таким образом, чтобы использование БПЛА стало максимально безопасным.