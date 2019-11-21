Мединский назвал причины увольнения экс-главы киностудии имени Горького

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экс-гендиректора киностудии имени Горького Сергея Зернова освободили от должности из-за неудовлетворительной работы, новый менеджмент проводит аудит состояния дел, сказал журналистам в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский.
Новым генеральным директором киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена Юлиана Слащева. При этом Слащева также продолжит занимать должность председателя правления "Союзмультфильма".
"Недавно произошли существенные измерения на киностудии имени Горького. В результате долгой процедуры был сменен совет директоров, и уже новый совет директоров, заслушав отчеты гендиректора, причем неоднократно, принял решение, что он работает неудовлетворительно, и гендиректор был отправлен в отставку в установленной законом процедуре", — сказал Мединский.
Он отметил, что состояние студии на данный момент неудовлетворительное, но новый менеджмент уже полностью включился в работу и проводит аудит.
"Если бы все-таки реализовался проект по съемкам фильма "Шантарам", там можно было бы без декораций снимать. Там и статистов довольно много проживает без определенного места жительства, никто не знает, кто они и откуда. Мягко скажем, студия находится в запущенном состоянии. Чья это вина? Безусловно, в том числе, и наша. Надо было раньше вмешаться. Будем наводить порядок", — заключил Мединский.