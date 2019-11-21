Мединский назвал причины увольнения экс-главы киностудии имени Горького

"Если бы все-таки реализовался проект по съемкам фильма "Шантарам", там можно было бы без декораций снимать. Там и статистов довольно много проживает без определенного места жительства, никто не знает, кто они и откуда. Мягко скажем, студия находится в запущенном состоянии. Чья это вина? Безусловно, в том числе, и наша. Надо было раньше вмешаться. Будем наводить порядок", — заключил Мединский.