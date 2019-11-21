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РИА Новости

Москва приступила к внедрению компьютерного зрения в сферу здравоохранения

14:40 21.11.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовБольница
Больница
© РИА Новости / Павел Львов
Больница. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва запустит эксперимент по использованию технологий компьютерного зрения, программа позволит автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять патологии, эксперимент подобного масштаба проводится впервые в мире, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Столичная медицина продолжает развиваться - в Москве планируют изучить возможности по внедрению искусственного интеллекта для оказания медицинской помощи. Для этого в 2019-2021 годах в столице будет проводиться эксперимент по использованию так называемых технологий компьютерного зрения. Предполагается, что программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки таких заболеваний, как рак легких, молочной железы и других патологий. Научный эксперимент по применению компьютерного зрения в медицине подобного масштаба проводится впервые в мире", - сказала Ракова.
Она отметила, что в рамках эксперимента программы компьютерного зрения будут работать на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС). Это облачная платформа, в которую загружаются медицинские изображения и результаты лучевых исследований.
"Здравоохранение является ключевой отраслью для внедрения инновационных технологий, и, в частности, компьютерного зрения. Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов. Но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход. И в вопросах их внедрения мы должны опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии. Поэтому для проведения эксперимента мы считаем правильным привлекать компании, работающие с компьютерным зрением", - пояснила Ракова.
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Она отметила, что компании, желающие принять участие в эксперименте, будут претендовать на грант правительства Москвы. В ходе конкурса организации-разработчики должны будут пройти процедуру клинико-технических испытаний, доказать свое соответствие целому ряду критериев безопасности и качества, предъявить сертификаты соответствия, предварительные научные результаты.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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