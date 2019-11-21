Москва приступила к внедрению компьютерного зрения в сферу здравоохранения

"Столичная медицина продолжает развиваться - в Москве планируют изучить возможности по внедрению искусственного интеллекта для оказания медицинской помощи. Для этого в 2019-2021 годах в столице будет проводиться эксперимент по использованию так называемых технологий компьютерного зрения. Предполагается, что программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки таких заболеваний, как рак легких, молочной железы и других патологий. Научный эксперимент по применению компьютерного зрения в медицине подобного масштаба проводится впервые в мире", - сказала Ракова.

Она отметила, что в рамках эксперимента программы компьютерного зрения будут работать на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС). Это облачная платформа, в которую загружаются медицинские изображения и результаты лучевых исследований.

"Здравоохранение является ключевой отраслью для внедрения инновационных технологий, и, в частности, компьютерного зрения. Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов. Но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход. И в вопросах их внедрения мы должны опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии. Поэтому для проведения эксперимента мы считаем правильным привлекать компании, работающие с компьютерным зрением", - пояснила Ракова.