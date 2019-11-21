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РИА Новости

Ростовский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

14:37 21.11.2019 (обновлено: 14:48 21.11.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
ФСБ задержала военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
© РИА Новости / ФСБ РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд заключил под стражу военнослужащего, подозреваемого в госизмене, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказал он.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о том, что в городе Аксай Ростовской области силовики задержали военнослужащего, подозреваемого в госизмене. По информации службы, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Утечка могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркнули в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело.
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20 ноября, 18:04
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Министерство обороны УкраиныФСБ РФРостов-на-ДонуРоссияУкраинаПроисшествия
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