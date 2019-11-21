Ростовский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд заключил под стражу военнослужащего, подозреваемого в госизмене, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказал он.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о том, что в городе Аксай Ростовской области силовики задержали военнослужащего, подозреваемого в госизмене. По информации службы, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Утечка могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркнули в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело.