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РИА Новости

В "Ростелекоме" рассказали, зачем во дворах устанавливают скрытые камеры

14:30 21.11.2019
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© Фото : Андрей НастасенкоКамера наблюдения на доме
Камера наблюдения на доме
© Фото : Андрей Настасенко
Камера наблюдения на доме. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Скрытые камеры во дворах домов нужны как для обеспечения безопасности местных жителей, так и для работы придворных систем безопасности, например, автоматического поднятия шлагбаума, рассказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Первая задача это, конечно, обеспечение безопасности, это действительно так. Но и другие проблемы могут решить (камеры - ред.): теряются дети, теряются старики, эта проблема существует, и найти их в большом городе с помощью участковых милиционеров невозможно. И я могу сказать по опыту Москвы - в Москве более 200 тысяч камер, что преступников ловят, детей находят и стариков находят", - рассказал он в ходе выступления на форуме "Россия Зовет!".
"Но сегодня камера вместе с технологией машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет многое увидеть, проблемы решать, следить за уборкой дворов, следить за правильным вывозом мусорного бака, когда он полностью заполнен, потому что долго машина не вывозила, системы видеонаблюдения работают и с умным шлагбаумом. … Но конечно, первая задача, это идентифицировать человека для разных применений", - добавил Осеевский.
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21 января, 03:45
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РостелекомМихаил ОсеевскийРоссияОбщество
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