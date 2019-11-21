В "Ростелекоме" рассказали, зачем во дворах устанавливают скрытые камеры

"Первая задача это, конечно, обеспечение безопасности, это действительно так. Но и другие проблемы могут решить (камеры - ред.): теряются дети, теряются старики, эта проблема существует, и найти их в большом городе с помощью участковых милиционеров невозможно. И я могу сказать по опыту Москвы - в Москве более 200 тысяч камер, что преступников ловят, детей находят и стариков находят", - рассказал он в ходе выступления на форуме "Россия Зовет!".