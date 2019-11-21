В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер

"В очереди на прохождение медосмотра скончался пожилой мужчина 1946 года рождения", — заявили в ведомстве.
В ожидании врачей пенсионеру пытались оказать медицинскую помощь, спасти его не удалось.
Накануне местные СМИ писали, что после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов сразу в нескольких российских городах выстроились большие очереди для прохождения медосмотров.
Ранее Минздрав издал приказ, согласно которому с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. По данным "Российской газеты", это приведет к подорожанию цен на справки. Региональные издания отмечают, что стоимость документа в некоторых городах можно возрасти в пять раз и более.
В четверг в ведомстве заявили о принятом решении отложить вступление приказа в силу.