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РИА Новости

В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер

14:30 21.11.2019 (обновлено: 19:51 21.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
"В очереди на прохождение медосмотра скончался пожилой мужчина 1946 года рождения", — заявили в ведомстве.
В ожидании врачей пенсионеру пытались оказать медицинскую помощь, спасти его не удалось.
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Накануне местные СМИ писали, что после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов сразу в нескольких российских городах выстроились большие очереди для прохождения медосмотров.
Ранее Минздрав издал приказ, согласно которому с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. По данным "Российской газеты", это приведет к подорожанию цен на справки. Региональные издания отмечают, что стоимость документа в некоторых городах можно возрасти в пять раз и более.
В четверг в ведомстве заявили о принятом решении отложить вступление приказа в силу.
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