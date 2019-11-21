Вучич выступит с обращением на фоне сообщений о "шпионском скандале"

Начальник управления аналитики Агентства информации и безопасности (БИА) в эфире национального телевидения подтвердил, что спецслужбы Сербии считают снятого на видео Клебана "российским разведчиком", личность второго человека раскрывать не стал.

Комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто не сможет на этот характер повлиять.