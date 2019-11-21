Вучич выступит с обращением на фоне сообщений о "шпионском скандале"

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны в четверг сделает публичное заявление на фоне "сообщений о шпионском скандале" с якобы участием российского разведчика, сообщила администрация главы государства.
Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, на которой подтвердил визит в Сочи 4 декабря, и назначил на вечер четверга заседание Совета национальной безопасности.
"Президент республики Сербии Александр Вучич будет председательствовать на Совете безопасности… После заседания совета между 19.00 и 21.00 (21.00 и 23.00 мск) в зависимости от его продолжительности, ожидается обращение президента Вучича к общественности", - сообщила администрация сербского лидера.
В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью, в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения.
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Начальник управления аналитики Агентства информации и безопасности (БИА) в эфире национального телевидения подтвердил, что спецслужбы Сербии считают снятого на видео Клебана "российским разведчиком", личность второго человека раскрывать не стал.
Комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто не сможет на этот характер повлиять.