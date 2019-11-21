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РИА Новости

Госдума приняла закон о штрафах за отказ локализации данных россиян

14:26 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты от "Единой России". В пояснительной записке они подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения.
Ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок, в частности, предлагается снизить размер штрафов: при первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей (в законопроекте, принятом в первом чтении, - от 200 до 500 тысяч), для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей (ранее - от 2 до 6 миллионов рублей). Кроме того, за повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч (в первом чтении - до 1 миллиона рублей), для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.
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