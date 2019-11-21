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РИА Новости

Рязанские медики увеличили число пунктов выдачи водительских справок

14:20 21.11.2019 (обновлено: 14:21 21.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
БРЯНСК, 21 ноя – РИА новости. Рязанские медики из-за очередей увеличили число пунктов и специалистов, выдающих медицинские заключения водителям, следует из сообщения на сайте регионального министерства здравоохранения.
По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
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Как отмечается на сайте рязанского минздрава, введение дополнительных лабораторных исследований значительно повысит стоимость медицинской "водительской справки", в итоге выросло число желающих пройти медицинскую комиссию до вступления в силу нововведений.
Министерство здравоохранения проинформировало, что для снижения социальной напряженности специалисты областного наркологического диспансера приняли ряд мер. В частности, время работы отделения платных услуг продлено до 20.00 мск.
"В отделении платных услуг увеличено число врачей психиатров-наркологов, выдающих медицинские заключения. Организован дополнительный пункт выдачи медицинских заключений по адресу Скорбященский проезд, д.8, часы работы с 8.30 до 16.00 мск", - говорится в сообщении
Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов и в других регионах страны.
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