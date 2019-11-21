Рязанские медики увеличили число пунктов выдачи водительских справок

Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере

Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере

БРЯНСК, 21 ноя – РИА новости. Рязанские медики из-за очередей увеличили число пунктов и специалистов, выдающих медицинские заключения водителям, следует из сообщения на сайте регионального министерства здравоохранения.

По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.

Как отмечается на сайте рязанского минздрава, введение дополнительных лабораторных исследований значительно повысит стоимость медицинской "водительской справки", в итоге выросло число желающих пройти медицинскую комиссию до вступления в силу нововведений.

Министерство здравоохранения проинформировало, что для снижения социальной напряженности специалисты областного наркологического диспансера приняли ряд мер. В частности, время работы отделения платных услуг продлено до 20.00 мск.

"В отделении платных услуг увеличено число врачей психиатров-наркологов, выдающих медицинские заключения. Организован дополнительный пункт выдачи медицинских заключений по адресу Скорбященский проезд, д.8, часы работы с 8.30 до 16.00 мск", - говорится в сообщении