Рязанские медики увеличили число пунктов выдачи водительских справок

По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
Как отмечается на сайте рязанского минздрава, введение дополнительных лабораторных исследований значительно повысит стоимость медицинской "водительской справки", в итоге выросло число желающих пройти медицинскую комиссию до вступления в силу нововведений.
Министерство здравоохранения проинформировало, что для снижения социальной напряженности специалисты областного наркологического диспансера приняли ряд мер. В частности, время работы отделения платных услуг продлено до 20.00 мск.
"В отделении платных услуг увеличено число врачей психиатров-наркологов, выдающих медицинские заключения. Организован дополнительный пункт выдачи медицинских заключений по адресу Скорбященский проезд, д.8, часы работы с 8.30 до 16.00 мск", - говорится в сообщении
Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов и в других регионах страны.