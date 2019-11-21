В Крыму назвали заявления Киева об "угробленных" кораблях спектаклем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Заявление киевских властей о плохом состоянии возвращенных Заявление киевских властей о плохом состоянии возвращенных Россией трех украинских кораблей является плохо срежиссированным спектаклем, цель которого – выставить себя пострадавшей стороной, заявил крымский политолог Владимир Джаралла

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины , которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу. Позднее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".

В свою очередь в ФСБ заверили, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии". В качестве доказательства были приведены видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

"Это элементы пропаганды со стороны Киева… То, что российская сторона просчитала этот ход и предупредила его заранее, добавляет очки именно нашей стороне. Причина такого спектакля со стороны Украины понятна – желание изобразить себя пострадавшей стороной", - сказал РИА Новости Джаралла.

По его словам, подобными заявлениями украинские власти пытаются переключить внимание от состояния российских судов, находящихся под арестом на Украине. "К примеру, крымский сейнер "Норд" приведен в состояние, в котором многие вообще сомневаются, сможет ли он работать, а не проще его сдать на металлолом", - подчеркнул политолог.

Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял РИА Новости, что также рассчитывает на возвращение сейнера после передачи Украине задержанных кораблей.