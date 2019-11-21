В Крыму назвали заявления Киева об "угробленных" кораблях спектаклем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Заявление киевских властей о плохом состоянии возвращенных Россией трех украинских кораблей является плохо срежиссированным спектаклем, цель которого – выставить себя пострадавшей стороной, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу. Позднее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".
В свою очередь в ФСБ заверили, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии". В качестве доказательства были приведены видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.
"Это элементы пропаганды со стороны Киева… То, что российская сторона просчитала этот ход и предупредила его заранее, добавляет очки именно нашей стороне. Причина такого спектакля со стороны Украины понятна – желание изобразить себя пострадавшей стороной", - сказал РИА Новости Джаралла.
По его словам, подобными заявлениями украинские власти пытаются переключить внимание от состояния российских судов, находящихся под арестом на Украине. "К примеру, крымский сейнер "Норд" приведен в состояние, в котором многие вообще сомневаются, сможет ли он работать, а не проще его сдать на металлолом", - подчеркнул политолог.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял РИА Новости, что также рассчитывает на возвращение сейнера после передачи Украине задержанных кораблей.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.