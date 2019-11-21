Силовики укрепляют позиции у Золотого, заявили в ЛНР

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.

"Используя договоренности о соблюдении режима тишины, ВСУ совершенствуют свои позиции на границе с участком разведения сил и средств "Первомайск-Золотое", используя при этом инженерную технику", - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, на позициях ВС Украины вблизи участка разведения в населенном пункте Золотое-4 зафиксированы новые траншеи и фортификационные сооружения. По словам Филипоненко, украинские силовики размещают вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения. "В населенном пункте Золотое-4 украинские боевики 72 бригады разместили одну БМП, два БТР, а также один КРАЗ с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом. Данная информация также подтверждается наблюдателями миссии ОБСЕ", - уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.