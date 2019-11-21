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РИА Новости

Силовики укрепляют позиции у Золотого, заявили в ЛНР

14:16 21.11.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.
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"Используя договоренности о соблюдении режима тишины, ВСУ совершенствуют свои позиции на границе с участком разведения сил и средств "Первомайск-Золотое", используя при этом инженерную технику", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, на позициях ВС Украины вблизи участка разведения в населенном пункте Золотое-4 зафиксированы новые траншеи и фортификационные сооружения. По словам Филипоненко, украинские силовики размещают вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения. "В населенном пункте Золотое-4 украинские боевики 72 бригады разместили одну БМП, два БТР, а также один КРАЗ с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом. Данная информация также подтверждается наблюдателями миссии ОБСЕ", - уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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