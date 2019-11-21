В посольстве оценили ситуацию с запретом российских телеканалов в Латвии

В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали " Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.

"Решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов – это очередное проявление "свободы слова" по-латвийски. В бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает все более извращенные формы, латвийские власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами. К сожалению, столь откровенное неуважение к принципам демократии здесь уже становится нормой", - говорится в сообщении посольства в Facebook.