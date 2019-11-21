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РИА Новости

В посольстве оценили ситуацию с запретом российских телеканалов в Латвии

14:07 21.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Российского посольства в Латвии
Здание Российского посольства в Латвии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в Латвии считает, что запрет на вещание в республике девяти российских телеканалов является проявлением жесткой цензуры и неуважением к принципам демократии.
В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали " Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.
Рига, Латвия
20 ноября, 18:50
В постпредстве при ОБСЕ оценили ситуацию с российскими каналами в Латвии
"Решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов – это очередное проявление "свободы слова" по-латвийски. В бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает все более извращенные формы, латвийские власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами. К сожалению, столь откровенное неуважение к принципам демократии здесь уже становится нормой", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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20 ноября, 17:37Медиавойны
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