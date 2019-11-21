Госдума приняла закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов, согласно которому на них будут наноситься идентификационные метки, кроме того, у инструментов появятся загранпаспорта.

Согласно новому порядку, о проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок либо об отказе в маркировке вносятся в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках.

Для получения разрешения на временный вывоз музыкального инструмента или смычка владельцу необходимо будет оформить паспорт на них в Минкультуры России . В паспорте будет указана идентификационная информация об инструменте или смычке, собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография инструмента. В случае, если музыкальный инструмент включен в состав негосударственной части Музейного фонда, в паспорт также будут включаться соответствующие сведения. Паспорту присваивается уникальный номер.

"Сведения, содержащиеся в паспорте, вносятся Минкультуры России в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках, являющуюся государственным информационным ресурсом", - говорится в документе.

Кроме того, для получения разрешительного документа на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками.

Физические или юридические лица, временно вывозящие музыкальные инструменты или смычки, включенные в состав Музейного фонда РФ, освобождаются от проведения экспертизы культурных ценностей при наличии охранной маркировки музейных предметов и музейных коллекций.