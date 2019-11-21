Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-21T14:07+0300
https://ria.ru/20191121/1561398246.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/58/1560165800_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0c43cceb256fb6c50c0f21e9973ec460.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов

14:07 21.11.2019
80
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов, согласно которому на них будут наноситься идентификационные метки, кроме того, у инструментов появятся загранпаспорта.
Согласно новому порядку, о проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок либо об отказе в маркировке вносятся в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках.
Для получения разрешения на временный вывоз музыкального инструмента или смычка владельцу необходимо будет оформить паспорт на них в Минкультуры России. В паспорте будет указана идентификационная информация об инструменте или смычке, собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография инструмента. В случае, если музыкальный инструмент включен в состав негосударственной части Музейного фонда, в паспорт также будут включаться соответствующие сведения. Паспорту присваивается уникальный номер.
"Сведения, содержащиеся в паспорте, вносятся Минкультуры России в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках, являющуюся государственным информационным ресурсом", - говорится в документе.
Кроме того, для получения разрешительного документа на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками.
Физические или юридические лица, временно вывозящие музыкальные инструменты или смычки, включенные в состав Музейного фонда РФ, освобождаются от проведения экспертизы культурных ценностей при наличии охранной маркировки музейных предметов и музейных коллекций.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:58
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Закон должен вступить в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
210000
Обсудить 0
КультураГосдума РФРоссия
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия прилагает усилия по избежанию газовой войны с Украиной, заявил Козак
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
В России создадут систему против ухода от налогов через самозанятых
Солист группы Kiss Джин Симмонс
Группа Kiss устроила подводный концерт для акул
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Минкультуры будет следить за ситуацией во МХАТ имени Горького
Турист на Красной площади в Москве
Ростуризм: самостоятельных туристов из Китая привлекут электронные визы
Канадский музыкант и актер Джон Манн
Умер фронтмен рок-группы Spirit of the West Джон Манн
Здание Российского посольства в Латвии
В посольстве оценили ситуацию с запретом российских телеканалов в Латвии
Торт
Врач рассказал, почему алкоголь нельзя закусывать сладостями
Парфюмерный магазин
Парфюмерные тестеры освободят от обязательной маркировки
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
В Совфеде оценили планы Киева вернуть "пропавшую" технику с кораблей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил о создании "закрытой" связи для глав государств
Инспектор ГИБДД
В Москве инспектор ДПС остановил угонщиков с помощью стрельбы по колесам
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
Силовики укрепляют позиции у Золотого, заявили в ЛНР
Статуя Фемиды в суде
Суд узаконил штраф главреду ИД "Момент истины" за публикацию фейка
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила бюджет ФОМС на 2020-2022 годы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния