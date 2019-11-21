В Белгородской области разыграли в "лотерею" справки для водительских прав

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В наркологическом диспансере города Старый Оскол в Белгородской области устроили розыгрыш пяти "билетов", дающих право пройти медосмотр бесплатно. Видео с "мероприятия" опубликовало в социальной сети ВКонтакте сообщество "Авто Белгород".
На кадрах, предположительно, сотрудница наркодиспансера стоит на скамье и анонсирует проведение розыгрыша.
"Кому попадется счастливый билет, тот комиссию проходит бесплатно", - говорит женщина.
После этого, волонтеры приносят мешок с билетами для проведения "лотереи".
Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает издание, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов.