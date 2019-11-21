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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

14:02 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 170 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 650 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 847 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 173 человека (женщин – 52, детей – 88), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 674 человека (женщин – 202, детей – 344)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся 561 беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 43 взрывоопасных предмета.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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