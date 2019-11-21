Суд узаконил штраф главреду ИД "Момент истины" за публикацию фейка

В середине октября этого года суд оштрафовал издательство на 200 тысяч рублей, а главного редактора Евгения Гнеушева – на 60 тысяч. При этом 19 ноября Хорошевский суд отменил решение о привлечении издательского дома к ответственности из-за того, что представители "Момента истины" не были должным образом извещены о слушании дела мировым участком.