Суд узаконил штраф главреду ИД "Момент истины" за публикацию фейка

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы признал законным решение о штрафе в 60 тысяч рублей главному редактору издательского дома "Момент истины" за злоупотребление свободой массовой информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского суда Мария Макарчук.
"Суд признал постановление мирового судьи судебного участка №157 района Хорошево-Мневники города Москвы законным и обоснованным", - рассказала собеседница агентства.
В середине октября этого года суд оштрафовал издательство на 200 тысяч рублей, а главного редактора Евгения Гнеушева – на 60 тысяч. При этом 19 ноября Хорошевский суд отменил решение о привлечении издательского дома к ответственности из-за того, что представители "Момента истины" не были должным образом извещены о слушании дела мировым участком.
Часть 9 статьи 13.15 КоАП, вводящая ответственность за публикацию фейковых новостей, появилась в кодексе в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.