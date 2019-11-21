Госдума утвердила бюджет ФСС на 2020-2022 годы

Доходы бюджета ФСС на 2020 год утверждены в объеме 811,6 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах эти суммы составят 821,1 миллиарда рублей и 936,5 миллиарда рублей соответственно.

Расходы фонда в 2020 году составят 788,1 миллиарда рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 миллиарда рублей, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 108,7 миллиарда рублей. В 2021 году общие расходы составят 831,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 873,96 миллиарда рублей.

Таким образом, бюджет ФСС сформирован с профицитом в 2020 году в сумме 23,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 62,5 миллиарда рублей и с дефицитом в 2021 году в объеме 10,3 миллиарда рублей.