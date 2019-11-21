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РИА Новости

Госдума утвердила бюджет ФСС на 2020-2022 годы

13:54 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Фонда социального страхования (ФСС) на 2020-2022 годы, предусматривающий утверждение его основных параметров.
Доходы бюджета ФСС на 2020 год утверждены в объеме 811,6 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах эти суммы составят 821,1 миллиарда рублей и 936,5 миллиарда рублей соответственно.
Расходы фонда в 2020 году составят 788,1 миллиарда рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 миллиарда рублей, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 108,7 миллиарда рублей. В 2021 году общие расходы составят 831,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 873,96 миллиарда рублей.
Таким образом, бюджет ФСС сформирован с профицитом в 2020 году в сумме 23,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 62,5 миллиарда рублей и с дефицитом в 2021 году в объеме 10,3 миллиарда рублей.
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Особенность бюджета фонда заключается в том, что будут погашены долги в 70 миллиардов рублей перед предпринимателями, связанные со спецификой оплаты больничных, пояснял ранее председатель ФСС Андрей Кигим. Эта задолженность, по его словам, будет закрыта в 2020-2021 годах. Новацией также является увеличение на 1 тысячу рублей родового сертификата, отмечал глава ФСС.
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Андрей КигимФонд социального страхования РФГосдума РФЭкономика
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