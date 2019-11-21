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РИА Новости

Врач рассказал, почему алкоголь нельзя закусывать сладостями

13:54 21.11.2019 (обновлено: 13:56 21.11.2019)
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CC0 / manfredrichter / Торт
Торт
CC0 / manfredrichter /
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил в беседе с "АиФ", что сладкое в сочетании с алкоголем в два раза сильнее "убивает" поджелудочную железу.
Он пояснил, что сахар энергетически более ценен, чем алкоголь. Поэтому организм будет перерабатывать сначала его, а уже потом спиртное. Из-за этого продукты полураспада алкоголя будут задерживаться в организме дольше, а следовательно симптомы интоксикации будут сильнее.
Кроме того, торты или шоколад в сочетании с алкоголем дают большую нагрузку на поджелудочную железу.
Врач пояснил, что ей приходится перерабатывать и сладкое, и алкоголь.
"После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную", — рассказал он.
Если печень, по словам Брюна, может обезвредить алкоголь, то поджелудочная не имеет такого механизма.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФЕвгений БрюнОбщество
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