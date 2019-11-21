Врач рассказал, почему алкоголь нельзя закусывать сладостями

Он пояснил, что сахар энергетически более ценен, чем алкоголь. Поэтому организм будет перерабатывать сначала его, а уже потом спиртное. Из-за этого продукты полураспада алкоголя будут задерживаться в организме дольше, а следовательно симптомы интоксикации будут сильнее.