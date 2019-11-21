В Иране начали восстанавливать интернет-соединение, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Интернет-соединение начали восстанавливать в Интернет-соединение начали восстанавливать в Иране , связь появилась в ряде провинций страны в четверг, передают иранские СМИ.

По данным агентства ISNA , подключение к интернету было восстановлено в провинции Хормозган в южной части страны, заработали соцсети Instagram и мессенджер WhatsApp.

В свою очередь, агентство Fars сообщает, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о восстановлении нормального доступа к интернету в ряде районов страны.

В их числе вышеназванный Хормозган, а также провинции Керманшах, Арак, Мешхед, Кум, Тебриз, Хамедан, Бушер и отдельные районы Тегерана.

В то же время, как передает корреспондент РИА Новости, в иранской столице по-прежнему ощущаются проблемы с подключением, до сих пор выход в сеть действует ограниченно - зайти можно в основном на сайты с национальным доменом .ir, реже - на сайты .com, что в основном касается иранских новостных агентств.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к интернету в Иране будет восстановлено постепенно - по мере установления спокойной обстановки в районах страны.

Решение ограничить выход в сеть было принято высшим советом национальной безопасности Ирана после того, как в стране 15 ноября начались протесты и беспорядки в различных частях страны, связанные с решением властей резко повысить цены на бензин.