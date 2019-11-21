Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T15:24+0300
https://ria.ru/20191121/1561397158.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154990/01/1549900130_0:35:2905:1669_1036x0_80_0_0_fbd0c1ac61903a9bf9bb1d6b2505156d.jpg
РИА Новости

В Иране начали восстанавливать интернет-соединение, сообщили СМИ

13:48 21.11.2019 (обновлено: 15:24 21.11.2019)
1096
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Интернет-соединение начали восстанавливать в Иране, связь появилась в ряде провинций страны в четверг, передают иранские СМИ.
По данным агентства ISNA, подключение к интернету было восстановлено в провинции Хормозган в южной части страны, заработали соцсети Instagram и мессенджер WhatsApp.
Основатель Вконтакте Павел Дуров
Вчера, 08:00
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
В свою очередь, агентство Fars сообщает, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о восстановлении нормального доступа к интернету в ряде районов страны.
В их числе вышеназванный Хормозган, а также провинции Керманшах, Арак, Мешхед, Кум, Тебриз, Хамедан, Бушер и отдельные районы Тегерана.
В то же время, как передает корреспондент РИА Новости, в иранской столице по-прежнему ощущаются проблемы с подключением, до сих пор выход в сеть действует ограниченно - зайти можно в основном на сайты с национальным доменом .ir, реже - на сайты .com, что в основном касается иранских новостных агентств.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к интернету в Иране будет восстановлено постепенно - по мере установления спокойной обстановки в районах страны.
Решение ограничить выход в сеть было принято высшим советом национальной безопасности Ирана после того, как в стране 15 ноября начались протесты и беспорядки в различных частях страны, связанные с решением властей резко повысить цены на бензин.
Проблемы же с интернетом начали ощущаться 16 ноября, то есть на следующий день.
Иранские полицейские
17 ноября, 12:19
В Иране на акциях протеста против роста цен на бензин задержали 40 человек
420000
Обсудить 0
Протесты в ИранеWhatsApp Inc.Тегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Исхафане
Власти Ирана рассказали, когда в стране восстановят работу интернета
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД России заявили о стабилизации обстановки в Иране
Протест в Тегеране
Иран назвал заявление ЕС по протестам вмешательством во внутренние дела
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране
Международное агентство по атомной энергии
В МАГАТЭ пока не получили объяснений Ирана по обнаруженным частицам урана
Протест в Тегеране
Президент Ирана обвинил Израиль и США в организации беспорядков в стране
Антиамериканский митинг в Тегеране
Тегеран выразил США протест из-за вмешательства во внутренние дела
Протест в Тегеране
В ООН призвали Иран отказаться от оружия при разгоне митингов
Туристы во время купания в соленом озере Урмия на северо-западе Ирана
АТОР: спрос российских туристов на поездки в Иран растет
Протест в Тегеране
В Тегеране погибли трое правоохранителей в ходе беспорядков, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
МИД Ирана обвинил США в помощи Израилю при "оккупации" Палестины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявления Помпео о "поддержке" иранского народа
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
США вынуждают Иран отказываться от обязательств по СВПД, заявили в Госдуме
Турецкие военные на севере Сирии
В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния