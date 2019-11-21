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РИА Новости

Под Курганом начали восстанавливать сгоревший храм Чимеевского монастыря

13:46 21.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Строительные работы на месте сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области уже идут, сообщил курганский губернатор Вадим Шумков в интервью РИА Новости.
Пожар в храме произошел 3 июля. Шумков сообщал, что в связи с высокой значимостью вопроса восстановления храма в Чимеево он поддержал инициативу создания специального фонда "Чимеевская святыня", средства которого будут направлены на восстановление храма. На счету фонда находятся свыше 11 миллионов рублей. Общая стоимость проекта строительства нового храма составляет около 30 миллионов рублей.
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Как отметил губернатор, в фонд вошли крупные предприниматели, местные представители культуры и образования.
"Строительные работы уже начаты - заливается бетонная подушка под основание храма. Сам храм будет каменный, так проголосовал фонд", - сказал Шумков.
Губернатор также сообщил, что заниматься восстановительными работами будет новый владыка Даниил, который прибыл из Архангельска.
"Человек он духовный, жители приняли его хорошо, мы ему полностью доверяем. Храм построим", - сказал глава региона.
Ранее также сообщалось, что при пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери, которая была отправлена на восстановление.
Как сообщил Шумков, от иконы остались крупные деревянные фрагменты, ризница и панагия, именно они будут использованы при восстановлении святыни.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
Композитор и продюсер Максим Фадеев
4 июля, 17:02Культура
Максим Фадеев хочет восстановить сгоревший храм в Кургане
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Религия и мировоззрениеВадим ШумковМоскваАрхангельскКурганОбщество
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