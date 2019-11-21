Под Курганом начали восстанавливать сгоревший храм Чимеевского монастыря

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Строительные работы на месте сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области уже идут, сообщил курганский губернатор . Строительные работы на месте сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области уже идут, сообщил курганский губернатор Вадим Шумков в интервью РИА Новости.

Пожар в храме произошел 3 июля. Шумков сообщал, что в связи с высокой значимостью вопроса восстановления храма в Чимеево он поддержал инициативу создания специального фонда "Чимеевская святыня", средства которого будут направлены на восстановление храма. На счету фонда находятся свыше 11 миллионов рублей. Общая стоимость проекта строительства нового храма составляет около 30 миллионов рублей.

Как отметил губернатор, в фонд вошли крупные предприниматели, местные представители культуры и образования.

"Строительные работы уже начаты - заливается бетонная подушка под основание храма. Сам храм будет каменный, так проголосовал фонд", - сказал Шумков.

Губернатор также сообщил, что заниматься восстановительными работами будет новый владыка Даниил, который прибыл из Архангельска.

"Человек он духовный, жители приняли его хорошо, мы ему полностью доверяем. Храм построим", - сказал глава региона.

Ранее также сообщалось, что при пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери, которая была отправлена на восстановление.

Как сообщил Шумков, от иконы остались крупные деревянные фрагменты, ризница и панагия, именно они будут использованы при восстановлении святыни.