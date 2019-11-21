Медведев провел встречу с президентом Швейцарии

"Наши двусторонние отношения носят взаимоуважительный характер, мы неплохо, мне кажется, научились за эти годы учитывать взаимные интересы друг друга, и надеюсь, что ваш визит придаст дополнительный импульс развитию этих отношений в экономической сфере, в сфере различных гуманитарных проектов и будет способствовать решению целого ряда иных вопросов, включая вопросы международной повестки дня", - сказал Медведев на встрече.

В свою очередь Маурер согласился с тем, что двусторонние отношения "пронизывает доброжелательность друг к другу" и отметил, что в Швейцарии с "большой симпатией" относятся к России, как и он сам.

"Мы можем, конечно, и дальше развивать наши хорошие отношения, мы можем и дальше углублять нашу совместную работу, наше сотрудничество... И хочу вас поблагодарить за всю симпатию и поддержку, которую мы имеем с российской стороны", - добавил он.