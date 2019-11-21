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РИА Новости

Участником конфликта с таксистами в Москве оказался основатель Group-IB

13:43 21.11.2019 (обновлено: 14:30 21.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой Group-IBОснователь международной компании Group-IB Илья Сачков
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
© Фото предоставлено пресс-службой Group-IB
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков объяснил инцидент с распылением газа во время конфликта с таксистами в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
По словам бизнесмена, причиной инцидента стала "постоянно создаваемая таксистами пробка" возле отеля Four Seasons. Он рассказал, что попросил таксистов уехать, но один из них ответил ему угрозами.

"Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу для меня и находившихся рядом прохожих, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям — он толкнул меня и замахнулся кулаком".

Илья Сачков, генеральный директор компании Group-IB
Илья Сачков
Тогда Сачков воспользовался устройством дозированного аэрозольного распыления "Удар" и распылил газ в направлении нападавшего. После этого в ситуацию вмешалась полиция. По словам Сачкова, он написал заявление на таксиста, а тот — на него.
Ранее столичный главк МВД сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе по таксистам в центре города. Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию обратился водитель такси, который пожаловался, что его обстреляли из газового пистолета.
По его словам, он стоял в пробке, когда к нему подошел неизвестный мужчина и в грубой форме потребовал немедленно уехать. Таксист ответил, что не может этого сделать из-за затора, тогда мужчина ударил его и выстрелил из газового пистолета. Как утверждает таксист, газ попал ему в лицо, на руки и на одежду. После этого мужчина выстрелил в водителя другого такси, но не попал.
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Илья СачковМоскваGroup-IBПроисшествия
Популярные комментарии
Божок решил кому уезжать от отеля, а кому оставаться. Умывальников начальник и мочалок командир. Ну так барин ведь, ему виднее всё и вся. Холоп должен сразу был по одёжам господина признать, в пол поклониться, отблагодарить за мудрость барскую и в туже секунду испариться и больше НИКОГДА там не появляться, а он осмелился перечить. Пусщай теперь остальным примером будет, думаю теперь наша гос. машина вразумит нерадивого боранкокрутителя.
21 ноября, 14:07
nnorthwind_18
351100045
Да правильно сделал! Это нелегальные таксисты. Они стоят на каждом углу. Не Москва, а Белорусский вокзал.
21 ноября, 14:44
DjDima j
58011117
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