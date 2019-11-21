Участником конфликта с таксистами в Москве оказался основатель Group-IB

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гендиректор и основатель Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков объяснил инцидент с распылением газа во время конфликта с таксистами в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

По словам бизнесмена, причиной инцидента стала "постоянно создаваемая таксистами пробка" возле отеля Four Seasons. Он рассказал, что попросил таксистов уехать, но один из них ответил ему угрозами.

"Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу для меня и находившихся рядом прохожих, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям — он толкнул меня и замахнулся кулаком". Илья Сачков

Тогда Сачков воспользовался устройством дозированного аэрозольного распыления "Удар" и распылил газ в направлении нападавшего. После этого в ситуацию вмешалась полиция. По словам Сачкова, он написал заявление на таксиста, а тот — на него.

Ранее столичный главк МВД сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе по таксистам в центре города. Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию обратился водитель такси, который пожаловался, что его обстреляли из газового пистолета.