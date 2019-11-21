Ростуризм: самостоятельных туристов из Китая привлекут электронные визы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Введение электронных виз на территории всей России поможет увеличить в процентном соотношении качество туристического потока из Китая, привлекая состоятельных индивидуальных туристов, которые не пользуются коллективными визами, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Выступая на форуме "Россия зовет!", она напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным уже принято решение о введении с 1 января 2021 года электронных виз на территории всей страны.

"Это результат работы огромного количества вовлеченных министерств и ведомств. В этом смысле 2021 год станет историческим, когда мы сможем по электронной визе принять иностранных туристов из очень большого количества стран по всему миру", — сказала Догузова.

При этом руководитель ведомства обратила внимание на то, что богатые китайские туристы, которые тратят много денег на оплату услуг, не ездят по групповой визе.