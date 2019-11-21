"Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года

В каком именно месяце это произойдет, он не уточнил.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак не исключил, что поставки газа по новому трубопроводу могут начаться еще до Нового года. По его словам, это технический вопрос, который связан не только с достройкой трубы, но и с пусконаладкой.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.