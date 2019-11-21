МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
В каком именно месяце это произойдет, он не уточнил.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"
Накануне глава Минэнерго Александр Новак не исключил, что поставки газа по новому трубопроводу могут начаться еще до Нового года. По его словам, это технический вопрос, который связан не только с достройкой трубы, но и с пусконаладкой.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80 процентов. Завершение строительства осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание. Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.