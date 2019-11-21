Форум "Оренбуржье – сердце Евразии" собрал 3 тысячи участников из 12 стран

ОРЕНБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Представители двенадцати стран и 20 регионов России собрались в Оренбурге на Международный форум "Оренбуржье – сердце Евразии", чтобы обсудить вопросы евразийской интеграции национальных инициатив в интересах граждан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В работе форума принимают участие представители государственных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран Евразийского экономического союза, а также эксперты, представители международных и российских компаний.

Как отметил на открытии форума первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, в странах Евразийского пространства, как и в России, реализуются проекты, направленные на развитие экономики, создание благоприятных условий жизни и обеспечение роста благосостояния людей. Поэтому вопросы реализации национальных инициатив вызывают высокий интерес как у коллег из российских регионов, так и у партнеров из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

Экспертами форума выступают около 200 руководителей и сотрудников федеральных министерств и ведомств: Евразийской экономической комиссии, Минэнерго России, Внешэкономбанка, Фонда развития моногородов, Центрального банка России, Российского экспортного центра, Корпорации "МСП", Фонда социальных инвестиций, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, "РЖД Логистик" и многих других.

Участники обсуждают возможности реализации потенциала евразийской интеграции, вопросы приоритетов национального развития, создания благоприятной социальной среды для сотрудничества стран, новые подходы к расширению границ экономик ЕАЭС.

В рамках форума развернута масштабная международная выставка "Национальные проекты. Инвестиционный и экспортный потенциал".

"Мы уже несколько лет участвуем в Международном форуме "Оренбуржье – сердце Евразии" и с каждым годом наш пакет договоров и соглашений становится все больше, растет количество деловых встреч, повышается экономическая эффективность нашего взаимодействия", ?– отметила на форуме председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.