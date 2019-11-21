Депутат рассказал о жалобах на удорожание в разы медсправок для водителей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич сообщил, что получает жалобы граждан на очереди в диспансерах из-за предстоящего изменения порядка медицинского освидетельствования водителей и на удорожание цены самой процедуры в четыре – пять раз.
Согласно приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
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"Наша общая задача – не допустить к управлению транспортным средством людей, которые в силу своего заболевания могут представлять опасность для себя или окружающих. В связи с этим идея о проведении более углублённых анализов – здоровая и совершенно правильная. Однако исполнение законов часто дискредитирует сам закон: сейчас в диспансерах огромные очереди. С этим вопросом ко мне обратились и в соцсетях. Причем, люди жалуются на удорожание цены в четыре – пять раз, а не на особенность проведения самой процедуры. Непродуманное введение нормативных актов привело к тому, что из благой цели мы получили недовольство населения", - сказал Менделевич журналистам.
Депутат пояснил, что нововведение, а именно, выявление маркера CDT, не является преградой для получения водительского удостоверения, так как этот маркер может появиться и в других случаях, например, при индивидуальных особенностях организма или при заболеваниях печени, не имеющих отношение к злоупотреблению алкоголем.
"Это лишь сигнал для врача, чтобы обследуемый прошел дополнительное исследование. И главная задача – не лишить прав на вождение, а допустить к управлению источником повышенной опасности только тех, кто не имеет противопоказаний", - отметил парламентарий.