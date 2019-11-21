Депутат рассказал о жалобах на удорожание в разы медсправок для водителей

"Наша общая задача – не допустить к управлению транспортным средством людей, которые в силу своего заболевания могут представлять опасность для себя или окружающих. В связи с этим идея о проведении более углублённых анализов – здоровая и совершенно правильная. Однако исполнение законов часто дискредитирует сам закон: сейчас в диспансерах огромные очереди. С этим вопросом ко мне обратились и в соцсетях. Причем, люди жалуются на удорожание цены в четыре – пять раз, а не на особенность проведения самой процедуры. Непродуманное введение нормативных актов привело к тому, что из благой цели мы получили недовольство населения", - сказал Менделевич журналистам.