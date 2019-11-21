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РИА Новости

Депутат рассказал о жалобах на удорожание в разы медсправок для водителей

13:35 21.11.2019 (обновлено: 16:45 21.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич сообщил, что получает жалобы граждан на очереди в диспансерах из-за предстоящего изменения порядка медицинского освидетельствования водителей и на удорожание цены самой процедуры в четыре – пять раз.
Согласно приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
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"Наша общая задача – не допустить к управлению транспортным средством людей, которые в силу своего заболевания могут представлять опасность для себя или окружающих. В связи с этим идея о проведении более углублённых анализов – здоровая и совершенно правильная. Однако исполнение законов часто дискредитирует сам закон: сейчас в диспансерах огромные очереди. С этим вопросом ко мне обратились и в соцсетях. Причем, люди жалуются на удорожание цены в четыре – пять раз, а не на особенность проведения самой процедуры. Непродуманное введение нормативных актов привело к тому, что из благой цели мы получили недовольство населения", - сказал Менделевич журналистам.
Депутат пояснил, что нововведение, а именно, выявление маркера CDT, не является преградой для получения водительского удостоверения, так как этот маркер может появиться и в других случаях, например, при индивидуальных особенностях организма или при заболеваниях печени, не имеющих отношение к злоупотреблению алкоголем.
"Это лишь сигнал для врача, чтобы обследуемый прошел дополнительное исследование. И главная задача – не лишить прав на вождение, а допустить к управлению источником повышенной опасности только тех, кто не имеет противопоказаний", - отметил парламентарий.
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
Вчера, 10:12
Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей
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Борис МенделевичГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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